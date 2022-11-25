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На Донеччині 3 цивільних поранені через російські обстріли за минулу добу – Кириленко

Поранені є у Бахмуті, Вугледарі та Красногорівці (фото ілюстративне)

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в результаті російських обстрілів за минулу добу троє цивільних зазнали поранень на Донеччині.

«Росія вбиває цивільних. За 24 листопада росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині: у Бахмуті, Вугледарі та Красногорівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав Кириленко.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що за минулу добу українські військові відбили атаки військ РФ в районах населених пунктів Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

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