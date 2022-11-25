Генштаб: українські військові відбили атаки сил РФ біля 11 населених пунктів

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині, повідомив вранці 25 листопада Генеральний штаб ЗСУ.

«У той же час противник завдав шисть ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що на Бахмутському й Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.

«Обстрілам з танків та різнокаліберної артилерії піддано райони населених пунктів Андріївка, Верхньокам’янське, Бахмут, Бахмутське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області», – йдеться у зведенні.

Водночас на Криворізькому і Херсонському напрямках російські війська не припиняють артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, додали в командуванні.