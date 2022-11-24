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ЗСУ тримають «ключові рубежі», на деяких напрямках готують просування – Зеленський

Українські військовослужбовці ведуть вогонь по російських позиціях поблизу Бахмута Донецької області, 20 листопада 2022 року

Українські військові на всіх напрямках тримають «ключові рубежі», на деяких – готують просування, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед. Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. Робимо все, щоб «відмінусувати» ці їхні сили», – сказав він у своєму відеозверненні.

За словами президента, він «майже щогодини» отримує повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області.

«Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників», – зазначив Зеленський.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований Херсон.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що на Криворізькому та Херсонському напрямках російські загарбники удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, а на Бахмутському та Авдіївському напрямках зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.

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