Російські обстріли Донеччини – одна людина загинула і четверо зазнали поранень

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що через російські обстріли 27 вересня на Донеччині одна людина загинула і ще четверо були поранені.

«27 вересня збройні підрозділи держави-агресора нанесли вогневі удари по півночі області. Зокрема, обстріли пролунали у м. Костянтинівці, м. Торецьку та с. Калинівці Часовоярської ОТГ. За попередніми даними, проти цивільного населення окупанти застосували авіабомби й танки. Від влучання засобів ураження загинув один мешканець. Жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів. Ворожа атака зруйнувала й понівечила понад два десятка приватних осель. Пошкоджено газопровід і електромережі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Повідомляється про початок досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби армія РФ завдала 44 авіаційних удари та здійснила 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військових та населених пунктах.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.