На Донеччині впродовж дня через обстріли військ РФ загинули 3 цивільних – ОВА

Упродовж дня, 9 червня, через обстріли військ РФ загинули троє мирних жителів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 9 червня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: двоє – в Авдіївці та одна людина – у Новоукраїнці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – повідомив Кириленко.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини наразі змогло підтвердити близько 9,5 тисяч загиблих чи поранених цивільних в Україні через повномасштабну війну Росії проти України.