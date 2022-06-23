Упродовж дня через обстріли військ РФ на Донеччині загинули 6 мирних жителів – ОВА

Упродовж дня через обстріли російських військ на Донеччині загинули шестеро мирних жителів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Ярі. Ще 5 людей сьогодні дістали поранення», – зазначив він.

У Генштабі ЗСУ сьогодні ввечері повідомили, що на Донецькому напрямку армія РФ продовжує обстріли, зокрема зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків.

Росія неодноразово заперечувала, що обстрілює мирне населення в Україні.