Донеччина: жертвами російських обстрілів за добу стали 5 людей, 16 – поранені

На Донеччині через російські обстріли за добу п’ятеро цивільних загинули, ще близько 20-ти людей зазнали поранень, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу – у Бахмуті. Ще 16 людей отримали пораненняна», – повідомив Кириленко.

Москва з початку вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Генштаб ЗСУ у зведенні вранці повідомив, що на Донбасі за минулу добу під обстрілли військ РФ потрапилице Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське та інші населені пункти.

У ЗСУ кажуть, що РФ і надалі продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області.