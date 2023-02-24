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ОВА: за добу на Донеччині через обстріли військ РФ 2 людини загинули і 7 – поранені

Зруйновані під час масштабного вторгнення Росії до України будинки в селі Богородичне на Донеччині та підірваний міст через Сіверський Донець, січень 2023 року

Внаслідок обстрілів військ РФ за минулу добу на Донеччині загинули двоє мирних жителів, ще семеро були поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 23 лютого росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Ямполі та Іванівському. Ще 7 людей в області дістали поранення», – повідомив Кириленко.

Він додав, що кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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