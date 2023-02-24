ОВА: за добу на Донеччині через обстріли військ РФ 2 людини загинули і 7 – поранені

Внаслідок обстрілів військ РФ за минулу добу на Донеччині загинули двоє мирних жителів, ще семеро були поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 23 лютого росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Ямполі та Іванівському. Ще 7 людей в області дістали поранення», – повідомив Кириленко.

Він додав, що кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.