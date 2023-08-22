Вечірній обстріл Донеччини військами РФ – троє загиблих і двоє поранених

Донецька обласна військова адміністрація повідомила, що в результаті російських обстрілів ввечері 22 серпня у регіоні троє людей загинули і двоє постраждали.

«Три людини загинули і двоє поранені – такі наслідки обстрілу російською артилерією Лиманської громади. Рашисти завдали ударів по селищам Лиманщини сьогодні ввечері: у Торському вбили трьох людей і одну поранили, ще один цивільний дістав поранення у Закітному», – написав голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Раніше Кириленко казав, що за минулу добу на Донеччині через російські обстріли загинула одна людина.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.