Армія РФ знищила опорну школу в Очеретиному – Донецька ОВА

Війська РФ знищили ще одну школу в Донецькій області – опорну школу у смт Очеретиному, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«До повномасштабного російського вторгнення тут навчалися 353 учні. Чотири роки тому школа відкрилась після капітального ремонту – навчання тут було якісне і комфортне. Більша частина обладнання та навчальних матеріалів була своєчасно вивезена у безпечніші регіони України. Все, що ми будували роками, росіяни методично нищать в один момент», – написав Кириленко у фейсбуці.

Він зазначив, що російські війська на Донеччині вже зруйнували 27 шкіл, іще 248 пошкодили.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2207 закладів освіти в Україні, із них 226 зруйновані повністю.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільні будівлі та мирних жителів в Україні.