Близько третини закладів освіти усіх рівнів забезпечені укриттями – МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що близько третини закладів освіти усіх рівнів в Україні забезпечені укриттями, передає урядовий портал.

«Першу скрипку в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні, за нашими даними, укриттями забезпечено близько 30% закладів освіти усіх рівнів», – сказав Монастирський.

За його словами, найкращі показники в Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, а також у Києві.

«В так званих тилових областях планується офлайн. До того, кількість дітей в цих регіонах зросла через внутрішнє переміщення осіб. Там органи місцевого самоврядування працюють над реалізацією рекомендацій ДСНС щодо підготовки укриттів згідно з нормами, тривають перевірки», – додав Монастирський.

Раніше Кабінет міністрів рекомендував школам почати навчання з 1 вересня в очному режимі. Але влада наполягає, що в школах мають бути укриття.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2207 закладів освіти в Україні, із них 226 зруйновані повністю.