Донеччина: у Бахмуті від обстрілів загинула людина, у Краматорському районі троє поранених

Голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу і ніч на Донеччині одна людина загинула і троє зазнали поранень в результаті обстрілів військ РФ.

«Масові обстріли по всій лінії фронту і удари по містах в тилу – так пройшла сьогоднішня ніч. Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Точно відомо про одного загиблого, і є підстави вважати, що остаточна кількість жертв буде вищою. У місті повністю зруйновані два приватних будинки, пошкоджено 11 будинків і приміщення декількох підприємств», – повідомв Кириленко у фейсбуці.

За його даними, у смт Малотаранівка Краматорського району внаслідок обстрілу поранення зазнали дві людини, пошкоджено сім житлових будинків, магазин і клуб. Щонайменше одна людина поранена в смт Дробишеве – також Краматорського району.

Кириленко повідомив, що обстрілу зазнала Костянтинівка – там наслідки обстрілів уточнюються.

Внаслідок авіаудару по Дружківці пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, будівлю школи, автостоянку та приміщення підприємства.

«На щастя, інформації про постраждалих немає», – розповів голова обладміністрації.

За його словами, всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках, в Очеретиному частково порушено електропостачання.

«Під ранок росіяни спробували атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – обидві атаки наші ЗСУ відбили. На Мар’їнському напрямку росіяни залучали авіацію, на Авдіївському – працюють «Гради», – роповів посадовець.

За даними Генштабу, на території Донецької та Луганської областей ЗСУ за минулу добу відбили вісім атак військ РФ, знищили три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки.