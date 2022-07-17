Обстріли військ РФ на Донеччині: постраждали 3 дітей і 3 дорослих

Внаслідок обстрілів російськими військами Соледара та Ягідного Бахмутського району Донеччини 17 липня поранень зазнали троє дорослих та троє дітей, йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

«Внаслідок масованих атак травмовано трьох громадян. Також отримали осколкові поранення троє дітей. Зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські споруди та гаражі. Наразі встановлюються постраждалі особи», – йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначили, що у зв’язку з обстрілами здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.