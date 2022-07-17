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Обстріли військ РФ на Донеччині: постраждали 3 дітей і 3 дорослих

Зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські споруди та гаражі (фото ілюстративне)

Внаслідок обстрілів російськими військами Соледара та Ягідного Бахмутського району Донеччини 17 липня поранень зазнали троє дорослих та троє дітей, йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

«Внаслідок масованих атак травмовано трьох громадян. Також отримали осколкові поранення троє дітей. Зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські споруди та гаражі. Наразі встановлюються постраждалі особи», – йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначили, що у зв’язку з обстрілами здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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