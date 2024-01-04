На Донеччині через обстріли РФ дві людини загинули, ще дві поранені – прокуратура

Двоє людей загинули, ще двоє були поранені через масовану атаку російських військ на Донеччині, повідомила обласна прокуратура 4 січня.

«4 січня 2024 року російські війська, порушуючи закони і звичаї війни, зі ствольної артилерії обстріляли село Катеринівку Покровського району. Від вибуху ворожого снаряду загинув 68-річний чоловік. Його тіло перед подвір’ям приватного домоволодіння виявила донька. Також до лікарні з переломом стегна і осколковим пораненням голови доставили 86-річного пенсіонера», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, з тієї ж зброї російські сили завдали удару по Красногорівці, де загинула 73-річна жінка.

«Окупанти не залишають спроб знищити місто Авдіївку. Внаслідок обстрілу міста з РСЗВ «Град», перебуваючи у себе вдома, отримала осколкове поранення спини місцева жителька 55 років. Жінку ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.