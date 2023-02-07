Через російські обстріли Донеччини минулої доби загинула людина, ще 5 поранені – ОВА

Через російські обстріли Донеччини минулої доби загинула людина, ще п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 6 лютого стало відомо про ще 1 жителя Донеччини, убитого росіянами, – у Бахмуті. Ще 5 людей в області дістали поранення», – написав він у телеграмі.



Кириленко додає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.