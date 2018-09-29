В окупованому Донецьку пролунав вибух, 4 людини поранені

В окупованому Донецьку в офісній будівлі, де відбувався з'їзд комуністів, 29 вересня стався вибух, повідомляють російські ЗМІ і ресурси підтримуваних Росією бойовиків.

За повідомленням, постраждали чотири людини, серед яких Ігор Хакімзянов, який заявив про бажання висуватися на посаду «голови» угруповання «ДНР».

В угрупованні заявили, що вибухнув безоболонковий вибуховий пристрій. Інші подробиці поки що невідомі.

7 вересня в угрупованні «ДНР» назвали нового «в.о. голови» – ним став «голова парламенту» Денис Пушилін. Попередній ватажок угруповання Олександр Захарченко 31 серпня загинув унаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька. 7 вересня також стало відомо, що угруповання «ДНР» призначило «вибори» свого лідера на 11 листопада.

Мінський комплекс заходів, ухвалений 12 лютого 2015 року, передбачає, що будь-які вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей можуть відбутися тільки на підставі законодавства України, коли їх призначить Верховна Рада України.