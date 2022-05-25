Обстріли Донеччини: за добу загинули 4, поранені 12 цивільних – ОВА

Четверо цивільних жителів загинули, 12 – були поранені внаслідок російських обстрілів на Донеччині 25 травня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 25 травня росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донеччини: двох – у Лимані, одного – у Сидоровому і одного – в Берестовому. Ще 12 людей дістали поранення», – написав Кириленко у телеграмі.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 24 травня змогло підтвердити 8628 випадків загибелі або поранення цивільних людей в Україні за час масштабного вторгнення Росії: 3974 загиблих і 4654 поранених. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.