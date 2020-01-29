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29 січня 2020, Київ 21:31
Новини | Міжнародні

Росію рекомендують виключити із Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій

У заяві AIU йдеться, що Росія роками демонструвала «повну відсутність каяття» через численні антидопінгові порушення

Незалежний легкоатлетичний дисциплінарний орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендував Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) виключити зі свого складу Всеросійську федерацію легкої атлетики (RUSAF) через зловживання, пов’язані з допінгом.

У заяві AIU йдеться, що Росія роками демонструвала «повну відсутність каяття» через численні антидопінгові порушення.

Орган рекомендував «розглянути можливість накладення найважчих наслідків», в тому числі «виключити RUSAF зі складу Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій».

Рекомендації були зроблені після перевірки AIU відповіді Всеросійської федерації легкої атлетики на звинувачення про порушення антидопінгових правил в листопаді.

Також AIU рекомендував World Athletics продовжити заборону на видачу статусу нейтральних атлетів російським спортсменам.

У зв’язку з допінговим скандалом Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій запровадила обмеження щодо Всеросійської федерації в листопаді 2015 року, заборонивши російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях від своєї країни.

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