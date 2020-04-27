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27 квітня 2020, Київ 13:15
Новини | Коронавірус

Уряд виділив 6 млрд грн для фінансування допомоги з безробіття – Петрашко

Державна служба статистики оцінює кількість робочої сили в Україні на рівні понад 18 мільйонів людей

На позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Як передає урядовий портал, фонду виділено 6 мільярдів гривень.

«Постанова, якою виділено 6 мільярдів гривень, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша – це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця», – повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Повідомляється, що виділені кошти будуть спрямовані на виплат допомоги з безробіття – 1,277 млрд грн, підвищення мінімального розміру допомоги з безробіття з 650 гривень до 1000 гривень, допомогу з часткового безробіття – 4,723 млрд грн тощо.

23 квітня в коментарі Радіо Свобода Державний центр зайнятості повідомив, що нині в Україні понад 300 тисяч людей отримують допомогу з безробіття.

Державна служба статистики оцінює кількість робочої сили в Україні на рівні понад 18 мільйонів людей.

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