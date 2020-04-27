Уряд виділив 6 млрд грн для фінансування допомоги з безробіття – Петрашко

На позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Як передає урядовий портал, фонду виділено 6 мільярдів гривень.

«Постанова, якою виділено 6 мільярдів гривень, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша – це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця», – повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Повідомляється, що виділені кошти будуть спрямовані на виплат допомоги з безробіття – 1,277 млрд грн, підвищення мінімального розміру допомоги з безробіття з 650 гривень до 1000 гривень, допомогу з часткового безробіття – 4,723 млрд грн тощо.

23 квітня в коментарі Радіо Свобода Державний центр зайнятості повідомив, що нині в Україні понад 300 тисяч людей отримують допомогу з безробіття.

Державна служба статистики оцінює кількість робочої сили в Україні на рівні понад 18 мільйонів людей.