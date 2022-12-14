З початку війни 13,5 мільйона українців отримали гуманітарну допомогу від міжнародних організацій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що міжнародні гуманітарні організації від початку повномасштабного вторгнення Росії надали допомогу 13,5 мільйона громадян по всій Україні.

«Зокрема, 2,4 мільйона людей були забезпечені прихистком і предметами першої потреби. Одяг, опалювальні прилади й інші товари, необхідні для підготовки до зими, отримали близько 630 тисяч осіб. Воду й предмети гігієни було надано 6,9 мільйона громадян; харчові продукти – 8,9 мільйона; медичні послуги – 8,9 мільйона осіб. Грошову допомогу – 4,3 мільйона людей», – повідомляє міністерство з посиланням на дані Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Найбільш активно до підтримки українців долучилися UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста України.

«Жителям деокупованих територій надається кеш-допомога. За останніми даними, її отримала вже понад 61 тисяча громадян…Восени тисячі сімей з дітьми отримали демісезонні комплекти. Наразі доставляється зимовий одяг: 1,5 тисячі комплектів вже надійшло у Херсон, ще 3 тисячі відправлено у деокуповані населені пункти Миколаївщини», – йдеться в повідомленні.

В Україні функціонує гуманітарна платформа «єДопомога». Вона має три напрями: грошова допомога від держави, отримання та надання волонтерської допомоги, а також виплати від міжнародних організацій. На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.