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З початку війни 13,5 мільйона українців отримали гуманітарну допомогу від міжнародних організацій

Найбільш активно до підтримки українців долучилися UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста України

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що міжнародні гуманітарні організації від початку повномасштабного вторгнення Росії надали допомогу 13,5 мільйона громадян по всій Україні.

«Зокрема, 2,4 мільйона людей були забезпечені прихистком і предметами першої потреби. Одяг, опалювальні прилади й інші товари, необхідні для підготовки до зими, отримали близько 630 тисяч осіб. Воду й предмети гігієни було надано 6,9 мільйона громадян; харчові продукти – 8,9 мільйона; медичні послуги – 8,9 мільйона осіб. Грошову допомогу – 4,3 мільйона людей», – повідомляє міністерство з посиланням на дані Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Найбільш активно до підтримки українців долучилися UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста України.

«Жителям деокупованих територій надається кеш-допомога. За останніми даними, її отримала вже понад 61 тисяча громадян…Восени тисячі сімей з дітьми отримали демісезонні комплекти. Наразі доставляється зимовий одяг: 1,5 тисячі комплектів вже надійшло у Херсон, ще 3 тисячі відправлено у деокуповані населені пункти Миколаївщини», – йдеться в повідомленні.

В Україні функціонує гуманітарна платформа «єДопомога». Вона має три напрями: грошова допомога від держави, отримання та надання волонтерської допомоги, а також виплати від міжнародних організацій. На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.

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