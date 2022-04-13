Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив «тривожний спад демократії» та поваги до прав людини в багатьох частинах світу за останній рік.

«У кількох місцях наслідки цієї кризи для людей були такими ж різкими, як у жорстокій війні російського уряду проти України», – сказав Блінкен, оприлюднюючи глобальну доповідь з прав людини Держдепартаменту США за 2021 рік.

«Уряди ізолюють все більше критиків… Ми також спостерігаємо зростання кількості урядів, які свавільно затримують окремих осіб у спробі отримати важелі впливу в двосторонніх відносинах і використовувати їх як пішаків», – додав він.

Блінкен також засудив порушення прав у Китаї, який він звинуватив у «геноциді» мусульман-уйгурів, і в Афганістані, де, за його словами, Талібан посилює «свавільні затримання жінок, протестувальників і журналістів» після повернення влади в серпні 2021 року.

Хоча у звіті розглядаються майже 200 країн у всьому світі, Блінкен також зазначив, що Сполучені Штати також стикаються з «проблемами» щодо прав людини. Але він відкинув критику правозахисних організацій, які стверджують, що адміністрація президента Джо Байдена, яка заявила, що свою зовнішню політику зосереджує на правах людини, не змогла чинити достатнього тиску на деяких союзників США.



«Незалежно від того, чи є країна другом, чи країна, з якою у нас є реальні відмінності, мірило, яке ми використовуємо, однакове», – сказав він. «Це відображає основний принцип прав людини: вони – універсальні».