Проїзд дорогами державного значення забезпечений. Рух транспорту на Чернігівщині ускладнений

Державне агентство автомобільних «Укравтодор» у четвер повідомляє, що проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений. Водночас покриття автошляхів у областях переважно мокре, на Волині місцями засніжене

«Цієї ночі 794 одиниці техніки та 997 робітників ліквідовували ожеледицю на дорогах країни», – прозвітував «Укравтодор».

Водночас у поліції вказують, що через ожеледицю ускладнено рух транспорту дорогами Чернігівської області.

«Екіпажі груп реагування патрульної поліції курсують шляхами та надають підтримку водіям, які потребують допомоги. Так, сьогодні біля повороту на Політрудню вантажівка з’їхала в кювет. Самостійно водій виїхати не зміг, тож йому на допомогу прийшов наряд сектору реагування патрульної поліції. Також сьогодні неподалік Количівки мікроавтобус та легковик опинилися в кюветі», – заявили в поліції, додавши, що упродовж декількох останніх днів на автошляхах Чернігівщини по допомогу до поліції зверталися близько десятка водіїв.

Поліцейські закликають автомобілістів утриматися від поїздок без нагальної потреби.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні вдень в Україні істотних опадів не очікується. Проте у північних, Вінницькій та Черкаській областях ще зберігатиметься ожеледь. У західних та північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях 1-6° морозу, у північних та Вінницькій областях від 2° морозу до 3° тепла; на решті території протягом доби 1-6° тепла.