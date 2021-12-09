ДТП з маршруткою на Тернопільщині: двоє з дев’яти постраждалих померли у лікарні

Внаслідок ДТП з участю маршрутки та легковика ввечері 8 грудня на Тернопільщині двоє з дев’яти постраждалих померли у лікарні, повідомили в управлінні поліції області.

Повідомляється, що серед госпіталізованих – двоє водіїв, два пасажири легкового автомобіля та п’ятеро людей, що їхали в маршрутці. У потерпілих – травми різного ступеня тяжкості.

«Водія та пасажира рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів – у тяжкому стані», – йдеться у повідомленні.

Поліція повідомляє, що автобус дообладнаний із вантажного автомобіля в пасажирський.

Водії, попередньо, були тверезі.

Триває слідство за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб».

8 грудня близько 17:00 на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Лозова на Тернопільщині, сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Mercedes-Benz та автомобіля Volkswagen Passat. За медичною допомогою з травмами різного ступеня тяжкості звернулися 9 потерпілих.