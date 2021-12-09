Аварія з участю мікроавтобуса біля Тернополя – близько десятка людей постраждали

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що напередодні біля Тернополя на автошляху М 19 «Кременець – Тернопіль» внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легкового автомобіля травм зазнали близько 10 людей.

«Для деблокації від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки. Станом на 7:00 9 грудня залишаються госпіталізованими 7 осіб (загрози життю немає)», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнюють, що ДТП сталася близько 17-ї години поблизу села Лозова Тернопільського району.

«На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус «Mercedes-Benz» та автомобіль «Volkswagen Passat». За попередньою інформацією, за медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця», – вказали у поліції.

7 грудня на Чернігівщині сталася ДТП з частю вантажівки та мікроавтобуса – 13 людей загинули, ще семеро зазнали травм.