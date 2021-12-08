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Смертельна ДТП під Черніговом: водію вантажівки повідомили про підозру

ДТП сталася 7 грудня близько 7:55 поблизу села Брусилів

Водію вантажівки, причетному до скоєння ДТП з 13 загиблими під Черніговом, повідомили про підозру, повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина у фейсбуці.

За його інформацією, сьогодні слідчий за погодженням з прокурором вручив 44-річному водієві вантажівки повідомлення про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

«За результатами слідства буде надано правову оцінку всім без винятку обставинам, що призвели до трагедії на дорозі», – зазначив Василина.

Водій вантажівки наразі перебуває в одній із лікарень Чернігова. Його відучора взяли під охорону. Суд має обрати йому запобіжний захід.

8 грудня у Чернігівській області оголошено Днем жалоби.

7 грудня близько восьмої години ранку на автошляху Чернігів-Грем’яч сталася ДТП з частю вантажівки та мікроавтобуса, що прямував за маршрутом Чернігів – Сосниця. 13 людей загинули, ще семеро людей травмовані. Поліція відкрила провадження за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей».

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