Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечений – «Укравтодор»

В агенстві автомобільних доріг «Укравтодор» повідомили, що станом на ранок 22 лютого проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечений.

«328 спецмашин працюють на державних дорогах.Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Невеликий сніг випадає подекуди у Луганській та Донецькій областях. Його висота на ґрунті не перевищує 1 см. У західних областях, Київській, Одеській області спостерігається місцями туман. У Сумській області невеликий дощ, у Харківській – мжичка. На решті територій країни без опадів. Температура повітря на всій території коливається від 0 до +2°С, у західних та центральних областях – до -2-5°С», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укравтодору», в областях, де сніжило, триває очищення проїзної частини доріг і узбіч від снігової «каші», здійснюється обробка покриття протиожеледними матеріалами. Крім понад 300 одиниць техніки, на дороги для розчищення проїзду вийшли понад 400 робітників, додали у відомстві.

Раніше синоптики повідомили, що 22 лютого в Україні спостерігатиметься «плюсова» температура повітря.