«Зима ще триває», але потепління почалося – Діденко

З 20 лютого на заході та півдні України температура буде вище нуля – такий прогноз оприлюднила 19 лютого синоптикиня Наталка Діденко.

Вона, втім, звертає увагу, що про різке потепління не йдеться.

«Одразу хочу сказати, що це потепління не означає плавний перехід у проліски, бузок та квітучі абрикоси. Адже зима ще триває, до астрономічної та кліматичної весни ще присідати й присідати», – написала вона.

За даними Діденко, 20 лютого на заході та півдні очікується 1-5 градусів тепла, на Закарпатті – до 7 градусів. На решті території України буде холодніше – від 0 до -5 градусів, місцями до -8 у північних та північно-східних областях.

«Найближча ніч ще дошкульно поморозить, ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з «плюсами», – йдеться в прогнозі.

Діденко також прогнозує сніг в ніч на суботу на заході та південному заході України, на решті території – без істотних опадів.

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«У Києві 20-21 лютого серйозні опади – навряд. У столицю йде потепління. Найближчої ночі ще побуде мороз, до -13 – -15 градусів, але вже завтра вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0-2 градусів морозу», – прогнозує фахівчиня.

В ніч на 19 лютого, за даними Укргідрометцентру, температура в Україні впала до -5 – -7 на півдні та -20 – -24 в центральних регіонах.