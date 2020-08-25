Через штормове попередження у Києві комунальні гідрослужби працюють в посиленому режимі – КМДА

Гідрослужба комунального підприємства «Київавтодор» працює в посиленому режимі через оголошене у столиці штормове попередження, повідомила у вівторок пресслужба Київміськадміністрації.

«Зокрема, на місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди. Комунальна корпорація закликає водіїв бути обачними на дорогах», – йдеться в повідомленні.

У КМДА наголосили, що 25 серпня у Києві зливи протягом дня, а також вночі, над містом – грозовий фронт (жовтий рівень небезпечності).

За даними Укргідрометцентру, 25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі.