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25 серпня 2020, Київ 12:36
Новини | Суспільство

Через штормове попередження у Києві комунальні гідрослужби працюють в посиленому режимі – КМДА

До кінця доби 25 серпня та вночі 26 серпня в столиці очікуються значні дощі

Гідрослужба комунального підприємства «Київавтодор» працює в посиленому режимі через оголошене у столиці штормове попередження, повідомила у вівторок пресслужба Київміськадміністрації.

«Зокрема, на місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди. Комунальна корпорація закликає водіїв бути обачними на дорогах», – йдеться в повідомленні.

У КМДА наголосили, що 25 серпня у Києві зливи протягом дня, а також вночі, над містом – грозовий фронт (жовтий рівень небезпечності).

За даними Укргідрометцентру, 25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі.

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