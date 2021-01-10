В Умані через пошкодження стіни з фото воїнів АТО поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження меморіальної стіни воїнам АТО в Умані Черкаської області, повідомляє тамтешнє управління Нацполіції.

Згідно з повідомленням, інцидент стався ще 8 січня на вулиці Небесної сотні в Умані

«3а фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалася особливою зухвалістю та винятковим цинізмом сектором дізнання Уманського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження... Під час виїзду на місця події слідчо-оперативна група встановила факти пошкодження 3 фотокарток та прожектор, який підсвічував Обеліск Слави», – йдеться в повідомленні.

Дії зловмисників, кажуть у поліції, кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом).

«Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. Наразі правоохоронці спільно з громадською організацією «Уманська спілка учасників АТО» докладають максимум зусиль для встановлення зловмисників причетних до вчинення правопорушення», – йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування.