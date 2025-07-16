Суд у Латвії скасував рішення про позбавлення ліцензії телеканалу «Дождь»

Адміністративний окружний суд Латвії анулював рішення Національної ради з електронних ЗМІ країни щодо позбавлення ліцензії на мовлення телеканалу «Дождь». Канал був позбавлений ліцензії у 2022 році, рішення було пояснено «загрозою національній безпеці та громадському порядку».



«Дождь» до 2022 року працював у Росії, до Латвії канал евакуювався невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Скасування ліцензії на мовлення загрожує редакції зупинкою мовлення в усьому Євросоюзі. Канал отримав нову ліцензію у Нідерландах та переїхав до Амстердама.



Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що редакція не планує повертатися до роботи в Латвії, проте добиватиметься скасування рішення регулятора.

«Дождь» був змушений залишити Росію через свою антивоєнну позицію і через позицію неприйняття війни і позиції російської держави, яка вбиває десятки і сотні тисяч жителів України. Пляма, яку було поставлено на нашій репутації під час засідання, на яке ми навіть не були запрошені – ми не можемо з цим миритися», – сказав він LSM у січні.



Суд першої інстанції відхилив скаргу «Дождь», Адміністративний окружний суд – це апеляційна інстанція. Голова Національної ради з електронних ЗМІ Івар Аболіньш заявив у соціальній мережі X, що регулятор має намір оскаржити рішення.



