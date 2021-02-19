ДПСУ: прикордонники затримали в горах двох громадян Молдови. Вони планували потрапити до Австрії

Групу правопорушників на кордоні зі Словаччиною виявили вночі 19 лютого військовослужбовці відділу «Ужгород» Чопського загону, повідомляє сайт ДПСУ.

«Прикордонний патруль, який ніс службу поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району, помітив пролаз у загороджувальному паркані та доріжку слідів, яка вела у бік державного кордону. Ділянку кордону одразу посилили додатковими нарядами та розшуковими собаками. У результаті вжитих заходів за 800 метрів від кордону наряд затримав двох 18-річних юнаків. Правопорушниками виявилися громадяни Молдови, які мали з собою паспортні документи. Хлопці зізналися правоохоронцям, що мали намір дістатися Австрії, куди прямували у пошуках роботи», – ідеться в повідомленні.

Іноземці приїхали в Україну рейсовим автобусом та пробиралися до кордону зі Словаччиною лісом за допомогою навігатора. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ.

Порушників притягнуть до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».