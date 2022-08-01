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Новини | Суспільство

Прикордонники: відновлено рух легкових автомобілів через пункт пропуску «Краковець»

Рух легкових авто через пункт пропуску «Краківець» тимчасово зупиняли з 18 липня

Від ранку 1 серпня через пункт пропуску «Краковець», що на Львівщині, відновлено рух легковиків на виїзд до Польщі, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Для перетину кордону легковими авто тут встановлено шість павільйонів прикордонно-митного контролю й облаштовано накриття для комфортного перетину кордону громадянами», – йдеться в повідомленні.

«Наразі роботи щодо дооблаштування виїзного напрямку для легковиків завершено. Водночас облаштування терміналу для пропуску пасажирських автобусів ще триває», – додали в ДПСУ.

Про відновлення руху автобусів на виїзд до Польщі там обіцяють повідомити пізніше.

Рух легкових авто через пункт пропуску «Краковець» тимчасово зупиняли з 18 липня.

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