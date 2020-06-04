На «Стіну» на кордоні з Росією в 2020 році витрачено 53 мільйони гривень, об’єкт готовий на 40% – ДПСУ

Станом на 1 червня 2020 року на виконання бюджетної програми «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» (відомої також як «проєкт «Стіна») було витрачено 53 мільйони 62,3 тисячі гривень, повідомила Державна прикордонна служба України на запит неурядової організації StateWatch.

Роботи з інженерно-технічного облаштування кордону за проєктом «Стіна» виконані на 40%, додали в ДПСУ.

Всього в 2020 році на цю програму в бюджеті заплановано 400 мільйонів гривень.

«Стіна» зводиться з 2015 року як комплекс захисту від агресії Російської Федерації. За 5 років на реалізацію проекту витратили 1,7 мільярда гривень. Передбачалося, що проєкт буде завершений у 2018 році, однак пізніше цей термін перенесли на 2021 рік.

Тепер у Держприкордонслужбі заявляють, що у зв’язку зі зменшенням фінансування та зростанням вартості робіт існує потреба у перенесенні строків реалізації проєкту та завершення його у 2025 році. Проєкт відповідного розпорядження вже було подано на розгляд Кабінету міністрів.