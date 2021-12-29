Прикордонники не пропустили цьогоріч в Україну 6400 громадян Росії – ДПСУ

У 2021 році на понад 15% зріс показник недопуску через державний кордон України громадян Росії – загалом 6400 осіб, повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Згідно з повідомленням, у пропуску в Україну охоронці кордону відмовили більш ніж 42 тисячам осіб.

«Цей показник зріс у 1,7 рази, зокрема, за підробленими документами намагалися перетнути держрубіж 1,2 тисячі порушників», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ звітують, що цьогоріч прикордонникам довелося протидіяли нелегальній міграції, контрабанді зброї, наркотиків, незаконному переміщенню товарів через кордон, а також залучалися до заходів з «протидії розповсюдженню пандемії, реагували на загрози з нарощування Росією військової присутності поблизу України і міграційну кризу на кордоні між Білоруссю та ЄС».

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«Крім того, прикордонники не пропустили в Україну 8,8 тис. потенційних нелегальних мігрантів, що у 1,8 рази більше в порівнянні з минулим роком. Також затримано 12,3 тисяч нелегальних мігрантів, з них – більше 1,3 тис. за спробу незаконного перетинання кордону та 10,8 тисяч осіб за порушення правил перебування в Україні. Загалом ці показники зросли на 38%», – повідомили у ДПСУ.

Нині Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.