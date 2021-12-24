Російській акторці заборонили в’їзд в Україну на три роки – незаконно відвідувала Крим

Прикордонники виявили в пункті пропуску «Бориспіль» громадянку Росії, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на територію окупованого Росією Криму, повідомила у п’ятницю пресслужба Держприкордонслужби України.

«Росіянка прилетіла рейсом з Абу-Дабі. Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року жінка відвідувала АР Крим з метою зйомок в серіалі «Улётный экипаж» для телеканалу СТС. Щоб потрапити на тимчасово окуповану територію АР Крим, громадянка РФ скористалася авіасполученням «Санкт-Петербург – Сімферополь». Враховуючи усі обставини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на 3 роки», – йдеться в повідомленні.

Імені російської акторки у ДПСУ не наводять.

Напередодні прикордонники в аеропорту «Київ» не пропустили в Україну російську модель, яка також порушила порядок в’їзду в окупований Крим.

У Держприкордонслужбі України неодноразово наголошували, що в’їзд на окуповані території та виїзд із них має відбуватися лише через визначені контрольні пункти – інакше порушників карають забороною в’їзду, переважно на кілька років. Крім того, існують санкційні списки, які СБУ передає в Мінкульт, зокрема щодо російських митців і артистів, які також накладають на них обмежувальні заходи з боку України.