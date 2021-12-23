В Україну не пустили російську модель, яка незаконно їздила в Крим – ДПСУ

У Держприкордонслужбі повідомили, що прикордонники в аеропорту «Київ» не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані територіі України та виїзду з них.

«Громадянка РФ прибула в аеропорт «Київ» авіарейсом із Варшави. Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що росіянка неодноразово незаконно їздила на окупований півострів. Охоронці кордону з’ясували, що росіянка 2000 року народження, останній раз відвідувала ТОТ АР Крим в липні 2021 року, де брала участь в модельних зйомках. Туди жінка потрапила авіасполученням з Москви. Як результат, іноземка отримала відмову в перетині українського кордону, а ще прикордонники проставили їй заборону в’їзду на три роки», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, також російську громадянку притягнули до адмінвідповідальності за статтею про «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».

Імені моделі у ДПСУ не наводять.

У Держприкордонслужбі України неодноразово наголошували, що в’їзд на окуповані території та виїзд із них має відбуватися лише через визначені контрольні пункти – інакше порушників карають забороною в’їзду, переважно на кілька років. Крім того, існують санкційні списки, які СБУ передає в Мінкульт, зокрема щодо російських митців і артистів, які також накладають на них обмежувальні заходи з боку України.