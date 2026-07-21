Новий головнокомандувач ЗСУ: Драпатий зробив першу заяву

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру, в.о. міністра оборони Євгенію Хмарі за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби.

«Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу», – написав він у фейсбуці.



Драпатий подякував своєму попереднику Олександру Сирському за «послідовну роботу зі зміцнення українського війська – я в ньому виріс».

Михайло Федоров, який критикував Олександра Сирського, привітав генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

«Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути», – написав він.



