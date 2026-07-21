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Новим головнокомандувачем ЗСУ стане Драпатий – Зеленський

Михайло Драпатий
Михайло Драпатий

Новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України», - сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський подякував колишньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та кожному українському воїну за «сильні фронтові позиції України».

«Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України», - наголосив він.

Президент також повідомив, що сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим (очільник Генштабу ЗСУ) говорив про «подальші формати служби і правильну передачу справ».

В Україні тривають протести через відставку Федорова. Учасники акцій у різних містах вимагають також відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Протести почалися вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу на той момент головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Вже колишній головнокомандувач ЗСУ спочатку не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».


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