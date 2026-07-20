«Михайле Альбертовичу, вибачте». Сирський прокоментував критику на свою адресу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський опублікував колонку щодо ситуації, яка склалася після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Текст з’явився на сайті «Мілітарний» 20 липня.

За словами Сирського, навколо армії і Генерального штабу виросла «ціла міфологія про конфлікти й саботаж». Зокрема, він не згоден із думкою, що між ним і ексголовою Міноборони був конфлікт:

«Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному».

Головнокомандувач закликав не політизувати теми, пов’язані з війною чи військом, і запевнив, що кожне з питань, навколо яких точиться дискусія (військові контракти, закупівлі, мобілізація) «набагато складніше за будь-який пост про нього».





За твердженням Сирського, Міноборони відповідає за забезпечення війська, закупівлі, розробку політик і цивільний контроль над ЗСУ. Водночас відповідальністю головнокомандувача є стратегія війни та планування операцій.

«Коли мені закидають «відсутність стратегії», нагадаю просту річ: стратегія війни – не публічний документ і не пост у соцмережах. Вона доповідається Верховному Головнокомандувачу, а її результат видно на фронті, де мільйонна армія четвертий рік стримує переважаючого противника. Той, хто вимагає від Головкома «презентувати стратегію» публічно, вимагає презентувати її ворогу», – заявив він.

Сирський відкинув звинувачення в ручному управлінні, вказавши на те, що нещодавно делегував командирам корпусів повноваження, зокрема, щодо переведень військовослужбовців у межах корпусів.

Читайте також: Учасники протесту в Києві чекають від Зеленського кадрових рішень до 24 липня

Головнокомандувач також підкреслив, що саме він створив Сили безпілотних систем і подав президенту Володимиру Зеленському кандидатуру Роберта «Мадяра» Бровді, щоб поставити на чолі СБС:

«Людина, яка «не хоче воювати дронами», не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії».

Хоча дрони дають велику частку уражень, Сирський переконаний, що для їх ефективної роботи також потрібні артилерія, міномети, інженерні засоби, ППО, радіоелектронна боротьба та інші найменування. Генеральний штаб подає Міноборони повний перелік того, що потрібно для війни, і «закуповувати треба все, а не лише те, що зараз у тренді».

За даними головнокомандувача, нові контракти, представлені понад місяць тому, на сьогодні підписали близько 2000 військовослужбовців на мільйонну армію. Водночас він «отримав велику кількість демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші».

Сирський стверджує, що реформа мобілізації в законодавчому вимірі є відповідальністю Міноборони.





«Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа – законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна», – сказав він.

Наостанок Сирський вказав на рішення міністра спрямувати частину коштів, закладених на зарплати для військових, на закупівлю дронів. Через це на друге півріччя виникло питання фінансування виплат.

«Зарплата солдата – не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує. Але висновок на майбутнє зробити треба: рішення про мільярди не можна ухвалювати без розрахунку наслідків для мільйона людей», – додав він.

Генеральний штаб Збройних сил України 20 липня заперечив дані про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Очільник Офісу президента Кирило Буданов тим часом заявив, що «позицію суспільства почуто».

Тим часом в Україні п’ятий день тривають протести через відставку Федорова. Учасники акцій у різних містах вимагають також відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».