Веніславський: вимоги щодо зміни військового керівництва від депутатів і «майдану» – це «абсурд»

При ухваленні кадрових рішень у керівництві військом не можна «йти на поводу у мітингувальників», вважає народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Я вважаю, що будь-які вимоги народних депутатів до президента щодо зміни військового керівництва, так само, як і вимоги «майдану» (маються на увазі протести на площі біля театру Франка – ред.) в умовах війни, це абсурд, це сюрреалізм і це абсолютно неприпустимі речі», – сказав він в ефірі програми Свобода Live.





На переконання депутата, тільки президент володіє усією необхідною інформацією для ухвалення рішення зі звільнення чи призначення головнокомандувача Збройних Сил України. Тож ухвалення кадрових рішень під тиском мітингів – неприпустиме:

«Якщо президент звільнить Сирського через вимоги протестувальників, то це буде одна з найбільших помилок, які можна допустити в умовах війни».

Таку свою думку Веніславський пояснив тим, що президент Зеленський, оперуючи всіма наявними у нього даними та інформацією, оцінив сукупність обставин та вирішив не подавати кандидатуру Федорова на посаду міністра. І в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки є розуміння реальних причин конфлікту між Сирським і Федоровим. Одна з них полягає у тому, що Федоров «намагався в тому числі перебирати на себе повноваження, які закон йому не надає».

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«Причина конфлікту в тому числі – намагання Федорова керувати Збройними силами: визначати стратегію і тактику застосування тих чи інших засобів ураження, здійснювати закупівлі не зовсім такі, які генерує Генеральний штаб, а такі, які вважав за потрібне міністр оборони, і так далі», – розповів депутат.

Раніше, ще до відставки Михайла Федорова з крісла міністра оборони, в ефірі програми Свобода Live Федір Веніславський заявляв, що тому необхідно дати «щонайменше пів року» на втілення ідей, які він презентував раніше.

В Україні тривають протести через відставку Федорова з посади міністра оборони. Учасники акцій у різних містах вимагають також відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.