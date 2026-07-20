Зеленський (не) почув протести? Відставка Сирського: хто може стати новим головкомом?

У Києві та регіонах продовжуються акції протесту: люди на площах вимагають тепер вже й відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Раніше вони почали протест через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони, вимагаючи повернути йому цю посаду.

Протестувальники в соцмережах попередили, що якщо президент України Володимир Зеленський не визначиться до п’ятниці, 24 липня, розпочнеться безстрокова акція.

Тим часом деякі медіа повідомили, що Зеленський розглядає варіант відставки Сирського і підбирає йому наступника. Генштаб ЗСУ з цього приводу відреагував, запевнивши, що генерал Сирський продовжує роботу на посаді.

На цьому тлі президент Зеленський оприлюднює фото за бесідами з військовими командирами – це сприймають як розмови з потенційними наступниками Сирського.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

При ухваленні кадрових рішень у керівництві військом не можна «йти на поводу у мітингувальників», вважає Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Я вважаю, що будь-які вимоги народних депутатів до президента щодо зміни військового керівництва, так само, як і вимоги «майдану» (мається на увазі протести на площі біля театру Франка – ред.) в умовах війни – це абсурд , це сюрреалізм і це абсолютно неприпустимі речі», – сказав він в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live».

За переконанням депутата, тільки президент володіє усією необхідною інформацією для ухвалення рішення зі звільнення чи призначення головнокомандувача Збройних сил України. Тож ухвалення кадрових рішень під тиском мітингів, каже, неприпустиме:

«Якщо президент звільнить Сирського через вимоги протестувальників, то це буде одна з найбільших помилок, які можна допустити в умовах війни».

Таку свою думку Федір Веніславський пояснив тим, що президент Зеленський, оперуючи усіма наявними у нього даними та інформацією, оцінив сукупність обставин та вирішив не подавати кандидатуру Федорова на посаду міністра. І в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки є розуміння реальних причин конфлікту між Сирським і Федоровим. Одна з них полягає у тому, що «Федоров намагався в тому числі перебирати на себе повноваження, які закон йому не надає».

«Причина конфлікту в тому числі – намагання Федорова керувати Збройними силами: визначати стратегію і тактику застосування тих чи інших засобів ураження, здійснювати закупівлі не зовсім такі, які генерує Генеральний штаб, а такі, які вважав за потрібне міністр оборони і так далі», – розповів депутат.

Раніше, ще до відставки Михайла Федорова з крісла міністра оборони в ефірі програми «Свобода Live» Федір Веніславський заявляв, що тому необхідно дати «щонайменше пів року» на втілення ідей, які він презентував раніше.

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Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».