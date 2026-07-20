Генштаб ЗСУ заперечує звільнення Сирського, Буданов каже, що «позицію суспільства почуто»

Генеральний штаб Збройних сил України 20 липня заперечив дані про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності. Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача ЗС України», – заявляє командування.

Також продовжує виконувати свої обов’язки начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Водночас штаб зазначає, що звільнення з цих посад відбувається на підставі указу президента України.





Очільник Офісу президента Кирило Буданов тим часом прокоментував останні кадрові зміни, зазначивши, що вони викликали «сильні емоції».

«Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто. Ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави. Тому прошу зберігати спокій», – заявив Буданов у своїх соцмережах.

Він закликав зберігати суспільну дискусію мирною та уникати провокацій, які б шкодили національній безпеці: «ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою».

Читайте також: Комбат батальйону «Вовки Да Вінчі» заявив про «догану від Сирського». Генштаб ЗСУ підтвердив

Низка медіа раніше повідомляли про плани Володимира Зеленського звільнити Сирського. Офіційно він такий намір не озвучував. Водночас останніми днями Зеленський повідомляє про консультації з військовими командувачами, зокрема, Володимиром Горбатюком, Михайлом Драпатим, Олегом Апостолом і Андрієм Білецьким.

Тим часом в Україні тривають протести через відставку Федорова. Учасники акцій у різних містах вимагають також відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.