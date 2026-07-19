Зеленський анонсував «ключові розмови» з військовими командирами

Президент України Володимир Зеленський сьогодні продовжив говорити з «досвідченими українськими військовими» – про це він заявив у зверненні 19 липня.

«Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол – кожного з них в армії добре знають. І це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні», – сказав він.

Президент не уточнив, чи планує зміни в командуванні. Натомість він вказав на важливість оцінки подальшої стратегії України та активних дій, спрямованих на те, щоб «змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою»:

«Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра – у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде».





Напередодні видання ZN.UA з посиланням на свої джерела повідомило, що на Банковій розглядають можливість запропонувати колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову роль координатора розвитку військових технологій. Паралельно обговорюється можлива заміна Олександра Сирського на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Про ймовірність відставки Сирського також повідомляло видання Financial Times.

Зеленський у вечірньому відеозверненні 18 липня сказав, що «довго говорив» з Михайлом Федоровим. Також у нього було спілкування з Олександром Сирським. Зеленський заявив, що «рішення щодо армії будуть напрацьовані».

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Два дні Зеленський спілкувався з командирами корпусів. Але, за даними видання «Українська правда», президент не обговорював з ними Олександра Сирського чи потенційних кандидатів йому на заміну. Двоє співрозмовників УП у Силах оборони зазначили, що «про політичні речі, про посади – не було. Розпитували про воєнні речі – ситуацію в смузі відповідальності, тактичну обстановку, про проблеми в забезпеченні».

Тим часом в Україні тривають протести через відставку Федорова. Учасники акцій у різних містах вимагають також відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.