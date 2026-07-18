В Україні триває третій день протестів через відставку Федорова

В Україні триває третій день протестів через відставку міністра оборони Михайла Федорова.

Протестувальники знову вийшли на акції протестів у Києві, Запоріжжі, Черкасах, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Івано-Франківську, Тернополі, Львові.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що «чує, що кажуть люди». Він також повідомив про зустрічі з Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирський, заклики до відставки якого лунають на протестах.

Сьогодні видання Financial Times повідомило, що Зеленський розглядає можливість відставки Сирського. Як пише FT, Зеленський задумався про відставку Сирського після того, як протести через відставку Федорова переросли у ширшу кампанію проти головкома ЗСУ.

Протести почалися вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».



