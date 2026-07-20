Сирський відвідав Костянтинівський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 20 липня про робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку.

«Заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення. Головний акцент – на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. Наша оборона залишається активною. Дрони обов'язкового йдуть першими - і для виявлення противника, і для його ураження», – написав генерал у соцмережах.

Сирський додав, що отримав від командирів «деталі поточної ситуації в Костянтинівці» й обговорив із ними «потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм».

«Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. У середньому щодоби противник вчиняє тут до 20 атак, не припиняє спроб інфільтруватись углиб міста. За даними розвідки, в Костянтинівці російські окупанти накопичили до 145 осіб. Підрозділи Сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи. Для виявлення і знищення ворожої піхоти та вогневих позицій наші воїни проводять пошуково-ударні дії, масовано застосовують FPV-дрони, скиди з БпЛА. Загарбники зазнають значних втрат. Так, лише за добу 18 липня втрати ворога в місті становили 21 особу вбитими, 6 – пораненими. Було уражено 6 укриттів», – додав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, перед українськими військовими «стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо».

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 липня йшлося, що на Костянтинівському напрямку «ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та в бік Павлівки».

Росія на початку липня заявила про повне захоплення Костянтинівки, однак, за даними українських військових та незалежних аналітиків, бої за місто тривають.