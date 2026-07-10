«Чому дитина була там?» Російські телеканали показують 10-річну дівчинку, яка нібито місяць прожила під обстрілами сама

Із 8 липня Міністерство оборони Росії, підконтрольний йому телеканал «Звезда» та інші російські ЗМІ публікують серію відео про 10-річну дівчинку на ім'я Софія, яку нібито російські військові «врятували» з Костянтинівки. За даними «Звезды», дівчинку виявили під час перевірки житлових будинків на околиці Костянтинівки та цілий місяць привозили їй продукти та інші речі, доки дівчинку не «евакуювали» на російський бік. Її мама начебто померла, батька вона не пам'ятає, а дідусь і бабуся загинули.

Чи справді дівчинка з Костянтинівки? Чи могла вона там залишитися сама? Наскільки це може бути правдива історія? Що загаолом про це відомо? Радіо Свобода оперативно зібрало інформацію.

Наступного дня після виходу відео на телеканалі російського Міноборони «Звезда», інтерв'ю з дитиною оприлюднило російське агентство ТАСС. Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова (щодо якої діє ордер МКС на арешт за депортацію дітей) опублікувала відео з дівчинкою в дитячому закладі на території окупованої частини Донеччини і повідомила, що взяла історію на свій контроль.

Натомість, незалежне російське видання «Агентство», створене журналістами-розслідувачами, що перебувають за межами Росії, з'ясувало, що Софія щонайменше з 5 червня перебуває у Соціально-реабілітаційному центрі для неповнолітніх міста Шахтарська на окупованій частині Донеччини. Журналісти впізнали дівчинку на світлинах, опублікованих місцевими виданнями. Тож, якщо дитина дійсно з Костянтинівки – то була вивезена ще у травні.

Із березня 2026 року в Україні діє закон, що дозволяє поліцейським і військовим адміністраціям евакуювати дітей із зон активних бойових дій навіть без згоди батьків. Проте, на практиці вони інколи все одно залишаються (наприклад, батьки заперечують поліцейським, що дитина з ними перебуває, або потім потайки повертають вивезену дитину назад).

Журналісти Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) звернулися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та Костянтинівської військової адміністрації із запитанням про те, чому обов'язкова евакуація не спрацювала у цьому випадку, якщо дитина дійсно з Костянтинівки.

Про інцидент із дівчинкою Донбас Реалії розпитали експертку з питань міжнародного правосуддя та юридичного аналізу Регіонального центру прав людини Катерину Рашевську, яка займається питаннями вивезених Росією українських дітей:

– Як Україна кваліфікує таке вивезення дитини російськими військовими – якщо воно насправді відбулось – і чи можна це назвати евакуацією?

– У випадку переходу цієї частини території Костянтинівки під контроль держави-агресора, тобто РФ, вона набуває всіх обов'язків як держава-окупант , відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. В тому числі, відповідно до норм 4-ї Женевської конвенції та додаткового протоколу 1 – він прицільно регулює порядок евакуації дітей у випадку, якщо для цього існує нагальна необхідність.

З того, що ми бачимо, зважаючи на оперативну обстановку всередині Костянтинівки, можуть існувати (я вам як юристка в цьому випадку кажу, не як громадянка) підстави для евакуації такої дитини.

Але для того, щоб ухвалити рішення юридичне з приводу протиправності або, навпаки, легітимності дій Російської Федерації, потрібно брати до уваги всі обставини .

По-перше, важливо подивитися, чи РФ передала відповідні відомості до інформаційного бюро Міжнародного комітету Червоного Хреста з метою возз'єднання цієї дівчинки з родичами.

Ми знаємо (з відео, опублікованого російською стороною – ред.), що вона виховувалася самотужки матір'ю, в неї були інші родичі, які загинули, і, власне, мати теж. Це ще потрібно верифікувати таку інформацію.

Я намагалася це зробити перед нашим з вами інтерв'ю через контакт із Центром захисту прав дитини, який діє під нашим уповноваженим Верховною Радою України з прав людини.

Поки що мені не надійшло підтвердження, але існує висока ймовірність того, що мати дівчинки справді загинула, перебуваючи в цій зоні активних бойових дій. І таким чином, на підконтрольній території України можуть бути кровні родичі, тобто потрібно встановити ці обставини, потрібно розглянути точно, хто батько.

Можливо, він ніколи не знав про цю дитину, а зараз дізнається і буде вимагати возз'єднання з нею, на що він має повне право – більше право, ніж російські громадяни, які будуть ставати, як то казала колись Марія Львова-Бєлова, в чергу за цією українською дитиною, щоби примусово взяти її в свою родину.

Поки що ми не бачимо активних дій з боку Російської Федерації як держави, яка наполягає на тому, що здійснила евакуацію дитини, як це передбачено МКП (міжнародним кримінальним правом). Власне, немає підстав насправді очікувати, що РФ щось таке буде робити. Тому що жодного разу вона не комунікувала інформацію про осіб, яких вона так звано евакуює – а насправді викрадає – з території України.

Тому, якщо коротко на ваше запитання відповідати – ймовірно, існують підстави для евакуації такої дитини, навіть Російською Федерацією. Але для того, щоб це називалося евакуацією, а не депортацією чи примусовим переміщенням – ми маємо відслідкувати, куди ту дитину врешті-решт вивезуть.

Обов'язкову евакуацію родин з дітьми з Костянтинівки було оголошено наприкінці серпня 2024 року через посилення російських обстрілів. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в етері «Єдині новини» повідомив, що станом на 29 січня 2025 року з міста було повністю евакуйовано всіх неповнолітніх.

– Як би мала відбутися евакуація цієї дитини вчасно і у належний спосіб Україною? Адже діє закон, який дозволяє примусово евакуювати дітей, навіть якщо батьки не погоджуються виїхати.

Десятирічна дитина не повинна проживати близько місяця, як писали росіяни, сама на території, яка постійно обстрілюється, де снайпери прицільно ціляють у цивільне населення, де немає води, газу, нічого

– У мене одразу дуже багато питань стосуються того, чому дитина там перебувала, якщо ми виходимо суто з інтересів дитини і з міжнародного права.

Десятирічна дитина не повинна проживати близько місяця, як писали росіяни, сама на території, яка постійно обстрілюється не тільки дронами, але й артилерією, де снайпери прицільно ціляють у цивільне населення, де немає води питної, скважини закриті, де немає газу, де немає нічого, де не надходить гуманітарна допомога, тому що її теж обстрілюють, її точно потрібно було звідти вивозити .

До моменту того, як відбувається обов'язкова евакуація дитини в примусовий спосіб, із вилученням дитини з сім'ї без позбавлення батьків батьківських прав – до того ці «танці з бубнами» навколо родини займають певний проміжок часу.

І у зв'язку з тим, що у нас не ухвалені деякі підзаконні нормативно-правові акти, це може різнитися від регіону до регіону. Ти не можеш просто приїхати, запитати в родини, чи ви зараз евакуюєтеся, а потім, якщо вони скажуть ні, видирати дітей – це так не працює.

Тобто спочатку є сповіщення обов'язково військово-цивільною адміністрацією про оголошення такої обов'язкової евакуації. Ще раз наголошую: це називається обов'язкова евакуація. А далі оця примусовість з'являється тільки в контексті дитини. Тобто родину примусово не евакуюють, вона підпадає під обов'язкову евакуацію.

Далі мають відбутися роз'яснювальні заходи, тобто повинно бути зрозуміло, звідки везуть, куди везуть, на який проміжок часу везуть, які є заходи підтримки і так далі.

Я сама натрапляла на те, що представники Нацполіції говорили, що вони перед тим, як вилучати дитину, перед тим, як родину переміщувати, розповідали їм, які вони мають гарантії соціального захисту і про те, де вони будуть проживати, і про те, за яких умов вони можуть повернутися. Це обов'язково, до речі.

У випадку, якщо родина не евакуюється далі, мають надходити письмові попередження і має фіксуватися, що родина не реагує на ці письмові попередження, тобто не йде на контакт. І вже після цього спеціальною комісією, у складі якої є органи опіки та піклування, представник органів опіки та піклування, соціальна служба, дитина може бути вилучена з родини. Після цього закону з березня 2026 року це – не рішення суду. Тобто в цьому полягало все спрощення.

Багато хто маніпулює про позбавлення батьківських прав. Ніяк позбавлення батьківських прав на цьому етапі не відбувається

Відбувається вилучення дитини. Багато хто маніпулює про позбавлення батьківських прав. Ніяк позбавлення батьківських прав на цьому етапі не відбувається.

Були випадки у Харківській, наприклад, області, коли вилучали дитину і мати потім приїжджала до неї.

– Однак на практиці буває, що органи опіки чи навіть поліція не можуть вже безпечно потрапляти в населений пункт і здійснювати цю роботу, ситуація змінюється стрімко. Що тоді?

– Тут уже, ймовірно, така ситуація, коли цю евакуацію могли здійснити лише військові. І давайте подивимося з того, що ми маємо в цій новині (яку подає російська сторона – ред.).

У мене склалася картинка, що дитина вже була без дорослих осіб, без дорослого законного представника. То це уже не обов'язкова евакуація в примусовий спосіб, її ні від кого вилучати.

Це просто евакуація дитини, яка має регулюватися відповідно до національного законодавства міжнародного права дитини і міжнародного гуманітарного права дитини. У зв'язку з активними бойовими діями, таку евакуацію могли здійснити лише військові, в ідеалі – ЦВС, але в законі прописано – ВСП.

Тобто фактично це були б військові. І дивіться, якщо дитина потрапляє в машину військових і військові озброєні, або це проста машина броньована, але вона також має якийсь бойовий елемент, ця машина є легітимною військовою цілею для Російської Федерації. І якщо там вб'ють дитину під час евакуації, це супутня шкода – ніякого воєнного злочину не буде. Ми не можемо просто садити туди дитину.

Для того, щоб це була легітимна евакуація, у ідеалі потрібно її узгодити з російською стороною, що в умовах хаосу не є можливим, і Російська Федерація почасти зриває навіть домовленості про евакуацію. Тобто це не варіант.

Потрібно позбавити повністю цю машину зброї і людей, які евакуюють дитину, вони можуть мати при собі лише легку стрілецьку зброю. Тобто вони це мають десь вигрузити і самі їхати, такі обезброєні – ось оце пекло. Далі повісити білий прапор, написати «діти» (ми пам'ятаємо, як росіяни бомблять ці машини «діти»).

Бажано би взяти когось, можливо, з Міжнародного комітету Червоного Хреста, з Міжнародної гуманітарної організації, когось з ООН, для того, щоб цей евакуаційний кортеж супроводжували, аби до нього долучилися. Це все нереальні речі, в реальних обставинах. Я вам кажу так, як це прописано і так, як це не спрацює.

– Ми неодноразово чули про випадки, коли сім'ї спочатку виїжджали, а потім самостійно поверталися назад. Чи могло так бути і цього разу?

– Траплялися такі випадки, що люди, навіть тих, яких вдалося евакуювати, з зони обов'язкової евакуації, вони через місяць, через два пакувалися і знову поверталися. Були такі випадки, коли діти просили поліцейських: будь ласка, вивезіть нас, дзвонили на гарячу лінію, казали – ми хочемо, а батьки проти.

Ось ця ситуація така, як із дівчинкою, дуже подібна була в Донецькій області у травні цього року: там було двоє дітей, хлопчик 9-ти, дівчинка 6-ти років, теж загинули батьки. І все, вони залишилися самі, їх вдалося українським військовим вивезти. Але, бачите, в цій ситуації вдалося, а в цій ситуації не вдалося, тому що це активні бойові дії.

І тут треба розібратися: чи були евакуйовані, чи не були, чому тоді повернулися, чому не були евакуйовані, чому не була здійснена евакуація в примусовий спосіб раніше, коли для цього існували безпекові умови, і чи справді ці безпекові умови існували. Тому що якщо ця родина від підвала до підвала кочувала, ви ж знаєте – я жахливі історії інколи читаю, як ховали тих дітей по підвалах. І ти просто розумієш, в якому жахливому розбитому стані знаходяться ці бідні люди, які прив'язані настільки сильно до своїх стін (а можливо там уже і стін немає), що вони не можуть надати адекватну оцінку небезпеці.

– Як багато є випадків, коли вилучили дитину, якщо батьки були проти евакуації? І де ці діти після того?

– В одній із відомчих робочих груп, яка стосується дітей, ми розмовляли про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб на засіданні трішки більше, ніж місяць тому. Тоді озвучувалися лише поодинокі кейси такої обов'язкової евакуації із Харківської області. Я, наскільки знаю, ще були кейси в Донецькій області. Але так само в Донецькій області було багато ситуацій, що батьки не їхали, не їхали, потім їм казали: ну все – обов'язкова евакуація у примусовий спосіб – дітей ми вилучаємо. То вони їдуть самі.

Просто для розуміння: це ж не забирання дитини в інтернат і позбавлення батьківських прав батьків. Це дитина їде пріоритетно у патронатну сім'ю, нотифікується вся інформація про її місце перебування її батькам.

Ніхто не перешкоджає встановленню зв'язку з цією дитиною і проживанню з нею батьків на безпечній території, участі їх у вихованні дитини. І лише у випадку, коли ці батьки півроку не беруть участь у вихованні, тоді може постати питання про позбавлення цих батьків їхніх прав у судовому порядку.

– Катерино, на кого зараз покладати відповідальність, чому ця дитина, ймовірно, залишилася там і опинилася в такій ситуації (якщо її дійсно вивезли саме з Костянтинівки)?

– Це хороше питання, і на нього не буде відповіді. Тому що однією із проблем того законодавства, яке регулює обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, є відсутність необхідних нормативно-правових актів, підзаконних нормативно-правових актів на реалізацію того закону, який було підписано президентом 2 березня 2026 року.

І от одне з тих питань, яке залишається неврегульованим, – це розподіл такої відповідальності. Тому до кого умовно йти з претензіями, чому там була дитина – це питання без юридично встановленої відповіді.

Можна зробити запит до Костянтинівської військово-цивільної адміністрації. Запитати, оскільки зараз продовжується обов'язкова евакуація родин, про це є публічна новина, сьогодні датована, які успіхи, чи є ті родини, які переховуються, які не хочуть їхати, чи поставало питання, яким чином буде вирішене питання про обов'язкову евакуацію дитини в примусовий спосіб? Чи здійснювалася вже подібна евакуація? Можливо вони дадуть більш детальну інформацію про те, чому так сталося.

Можна звернутися до Національної поліції з метою, аби встановити, чи здійснювалася колись обов'язкова евакуація такої родини, і чи вони повернулися на цю територію. Нам тоді стане зрозуміло, що ця родина самотужки знову повернулася жити у небезпеку з тих чи інших обставин. Все, на цьому ланцюг закінчується.

Я згадувала про комісію змішану, де є члени соціальних служб, які можуть ухвалити рішення про примусове вилучення дитини. Сама поліція не може це зробити, тому що в них, відповідно до законодавства про Нацпол, є певний простір для застосування примусу. Тому ми знову на тому місці, що немає єдиного відповідального.

Але що я вам можу точно сказати: я не впевнена, що навіть наявність таких нормативно-правових підзаконних актів вирішить проблему на 100%. Тому що чи переховували батьки цю дитину, чи контролювали ми цю територію?

В указі Міністерства розвитку громад і територій, коли йдеться про території, які окуповані – це лише в випадку, коли встановлений ефективний контроль. Якщо Росія контролює лише певні місця, і там проживає ця родина, то не встановлено, хто тоді відповідальний.

Станом на 25 червня 2026 року у Костянтинівці обліковували 1300 цивільних жителів, повідомили у Донецькій ОВА. Про присутність в місті дітей не повідомлялося.

Головна цінність, на яку спрямовано обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, – це порятунок життя дитини. А не просто статистика по тому, скільки дітей ми вивезли із зони активних бойових дій. Звісно, краще діяти на випередження і вивозити дитину, і бажано з батьками. Але виходить так, як виходить.

Я тут тільки підкреслю: знаєте, мене у цій ситуації із дівчинкою певною мірою не те, що тішить – бо ніщо тут не може тішити – але все ж такі випадки нечисленні. Це не так, як було на початку вторгнення, коли росіяни вивезли 40 дітей, 60 дітей...

У даному випадку ми говоримо про одиничні кейси, де, можливо, було нехтування вимогами вивезти дитину з боку батьків.

– Чи може Україна повернути цю дівчинку у випадку, якщо у неї виявиться родич в Росії або на окупованій території? Чи виявиться, що родичів у неї немає ніде?

– Складне питання, тому що відповідно до найкращих інтересів дитини, до права дитини зростати в родині, ця дитина повинна бути возз'єднана з такими особами (які є родичами – ред.). І у випадку, якщо не з'явиться така людина на території, підконтрольній Україні, то тоді виникає питання, чи повертати її сюди до незнайомих людей, як нам вийти на контакт з дівчинкою?

Тобто тут є цілий перелік як юридичних питань, так і питань суто технічних, як це влаштувати. Тому дуже важливо вийти на контакт уже потім з родиною, в якій опиниться дівчинка, і, можливо, вони самі з радістю спакують валізи і вийдуть з цієї окупації або з російської території.

Найгірший варіант, який може трапитися з цією дівчинкою, це потрапляння в російський інтернат, або відразу в російську прийомну родину, або після інтернату в російську прийомну родину.

Якщо немає родичів, так, зможе. Нам головне розуміти, хто ця дівчинка, її персональні дані, також в ідеалі розуміти, куди зараз росіяни її повезуть. І тоді у нас є і такий певний алгоритм того, як шукати для такої дитини прийомну родину, тому що в нас не повертаються діти з-під російського контролю в інтернатні форми, вони повертаються на сімейні форми виховання. Я також нагадаю, що особливо в складних кейсах підключаються посередники, і ніхто нам не заборонить спробувати повернути таку дівчинку, наприклад, за провідної ролі Меланії Трамп.

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