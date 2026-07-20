На фронті відбулося 235 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 19 липня на фронті було зафіксовано 235 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 761 дрон-камікадзе та здійснив 3116 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління БпЛА, одну гармату, два склади МТЗ та один інший важливий об’єкт противника», – йдеться в ранковому зведенні.

Більшість боїв відбулася на Донеччині.

«На Лиманському напрямку противник 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Новомихайлівки, Дробишевого, Новоселівки, Греківки та у бік Шийківки, Ставків, Лиману й Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Павлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Удачне, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новий Донбас, Мирне, Білицьке, Світле, Новопавлівка, Шевченко, Новопідгородне», – вказано в повідомленні.

Гаряче було і на двох напрямках на Харківщині та Запоріжжі.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці й Приліпки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку в районі Залізничного та у бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки, Гіркого», – інформують українські військові.

Бої також відбулися на Краматорському та Оріхівському напрямках.

Як пише Інститут вивчення війни у звіті за 15 липня, українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.