Сили РФ атакували Україну двома ракетами і 94 дронами – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 20 липня російські військові атакували територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, запущеними з окупованого Криму, та 94 дронами, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та дев’яти ударних БпЛА на дев’яти локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі», – пишуть українські військові і попереджають, що атака триває, тому необхідно дотримуватися правил безпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.