Кількість постраждалих через удар Росії по Києву зросла до 17 – поліція

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки протягом ночі на 19 липня, повідомляє столична поліція.

«Станом на цей час відомо про 17 постраждалих. Кількість загиблих не змінилася – внаслідок російського обстрілу загинула 89-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

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Поліцейські продовжують працювати на місцях російських ударів. На цей час слідчі прийняли близько 350 заяв від містян щодо пошкодження майна.

Удар пошкодив багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі.

У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: раніше було відомо про 15 постраждалих і одну загиблу. За даними Повітряних сил, російські війська запустили 41 ракету й 125 безпілотників. Сили ППО змогли збити 18 ракет та 108 безпілотників різних типів. Основним напрямком удару став Київ. Крім того, троє людей загинули, щонайменше 20 постраждали через удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.