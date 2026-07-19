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Новини | Суспільство

Кількість постраждалих через удар Росії по Києву зросла до 17 – поліція

Наслідки удару балістичними ракетами по Києву, 19 липня 2026 року. Солом'янський район
Наслідки удару балістичними ракетами по Києву, 19 липня 2026 року. Солом'янський район

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки протягом ночі на 19 липня, повідомляє столична поліція.

«Станом на цей час відомо про 17 постраждалих. Кількість загиблих не змінилася – внаслідок російського обстрілу загинула 89-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

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Поліцейські продовжують працювати на місцях російських ударів. На цей час слідчі прийняли близько 350 заяв від містян щодо пошкодження майна.

Удар пошкодив багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі.

У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: раніше було відомо про 15 постраждалих і одну загиблу. За даними Повітряних сил, російські війська запустили 41 ракету й 125 безпілотників. Сили ППО змогли збити 18 ракет та 108 безпілотників різних типів. Основним напрямком удару став Київ. Крім того, троє людей загинули, щонайменше 20 постраждали через удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова.

Росія обстріляла Київ балістикою. Є жертви. Перші кадри
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Росія обстріляла Київ балістикою. Є жертви. Перші кадри
відео Радіо Свобода

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Масований ракетний удар Росії по Києву: жертви, пожежі, руйнування (фотосвідчення)

Поруйнована в результаті російського обстрілу Києва балістикою багатоповерхівка в Солом'янському районі, 19 липня 2026 року
1/14 Поруйнована в результаті російського обстрілу Києва балістикою багатоповерхівка в Солом'янському районі, 19 липня 2026 року
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Люди рятують з квартир вцілілі речі, найперше тварин, Київ, 19 липня 2026 року
2/14 Люди рятують з квартир вцілілі речі, найперше тварин, Київ, 19 липня 2026 року
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Як передає кореспондент Радіо Свобода, рік тому поруч із цією девʼятиповерхівкою в інший багатоквартирний будинок влучила російська ракета. Тоді, 17 червня 2025-го, був зруйнований цілий під'їзд, загинуло 28 людей
3/14 Як передає кореспондент Радіо Свобода, рік тому поруч із цією девʼятиповерхівкою в інший багатоквартирний будинок влучила російська ракета. Тоді, 17 червня 2025-го, був зруйнований цілий під'їзд, загинуло 28 людей
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Зруйнована квартира Олександра з Києва в Солом'янському районі<br><br>
4/14 Зруйнована квартира Олександра з Києва в Солом'янському районі
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Погляд із зруйнованої квартири Олександра, Київ, Солом'янський район, 19 липня 2026 року
5/14 Погляд із зруйнованої квартири Олександра, Київ, Солом'янський район, 19 липня 2026 року
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Люди оглядають свої знищені в результаті російського обстрілу автівки, Київ, 19 липня 2026 року
6/14 Люди оглядають свої знищені в результаті російського обстрілу автівки, Київ, 19 липня 2026 року
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Пожежу в пʼятиповерховому житловому будинку в Солом'янському районі Києва, який горів вночі після атаки РФ, вдалося загасити
7/14 Пожежу в пʼятиповерховому житловому будинку в Солом'янському районі Києва, який горів вночі після атаки РФ, вдалося загасити
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Пряме влучання у підземний перехід на Лукʼянівці в Києві, де під час атаки РФ переховувалися люди, як в укритті, передає кореспондент Радіо Свобода
8/14 Пряме влучання у підземний перехід на Лукʼянівці в Києві, де під час атаки РФ переховувалися люди, як в укритті, передає кореспондент Радіо Свобода
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Поруйнована багатоповерхівка та вщент згорілі авто в Солом'янському районі Києва після масованої атаки РФ, 19 липня 2026 року
9/14 Поруйнована багатоповерхівка та вщент згорілі авто в Солом'янському районі Києва після масованої атаки РФ, 19 липня 2026 року
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Чергова ніч та ранок для киян видалися нелегкими через російські обстріли, Київ, 19 липня 2026 року
10/14 Чергова ніч та ранок для киян видалися нелегкими через російські обстріли, Київ, 19 липня 2026 року
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Руйнування й пожежі у Солом'янському районі Києва, 19 липня 2026 року
11/14 Руйнування й пожежі у Солом'янському районі Києва, 19 липня 2026 року
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Родина з візочком чекає на вулиці, доки загасять пожежу в їхньому будинку, який зайнявся внаслідок російського обстрілу, Київ, 19 липня 2026 року
12/14 Родина з візочком чекає на вулиці, доки загасять пожежу в їхньому будинку, який зайнявся внаслідок російського обстрілу, Київ, 19 липня 2026 року
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Робота рятувальників у Шевченківському районі Києва, 19 липня 2026 року
13/14 Робота рятувальників у Шевченківському районі Києва, 19 липня 2026 року
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-misia-oon-zahybli-tsyvilni-ukraina/33779261.html" target="_blank" class="wsw__a">убиваючи цивільне населення</a> і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
14/14 Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

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