«Захист від балістики – постійний і головний пріоритет»: Зеленський про удар РФ по столиці

Протягом цієї ночі Росія здійснила «одну з наймасованіших» балістичних атак на Київ, зазначив президент Володимир Зеленський.

«Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення. Мої співчуття всім рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На трьох локаціях продовжується ліквідація наслідків обстрілу, залучено майже 600 рятувальників. Працюють відповідні служби також на Одещині», – наголосив президент.

За словами Зеленського, за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів. Були поранені люди на Одещині та в Запоріжжі, руйнування на Сумщині, Чернігівщині. Також цього тижня під російськими атаками були і Вінниччина, Дніпровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина.



«Захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз. Перехоплювачі потрібні кожного дня, і я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики. Ці пакети зараз – це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки. І дуже важливо, щоб разом із роботою над антибалістикою продовжувався тиск на Росію. Зволікання з новими рішеннями дають Москві можливість спланувати не тільки нові атаки проти наших людей, а й як уникнути нових санкційних обмежень. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував український лідер.

У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.